Yolcu uçağını ormanın ortasına indirdi, kendine ev yaptı: 20 yıldır içinde yaşıyor

ABD’nin Oregon eyaletindeki Hillsboro kentinde, balta girmemiş ormanların arasında duran devasa bir yolcu uçağı, dışarıdan bakıldığında bir kaza kırım ya da terk edilmiş bir enkaz izlenimi veriyor.

Ancak bu Boeing 727, sıradan bir uçak batığı değil, 74 yaşındaki emekli elektrik mühendisi Bruce Campbell’ın çeyrek asra yakındır hayata tutunduğu sıra dışı evi.

Bruce Campbell, havacılık tutkusunu ve mühendislik dehasını birleştirerek 1999 yılında radikal bir karar aldı.

Hurdaya ayrılmış bir Boeing 727’yi 100 bin dolar ödeyerek satın alan Campbell, bu devasa aracı Oregon'daki ormanlık arazisine getirebilmek için adeta lojistik bir mucizeye imza attı.

Yunanistan’dan önce Hillsboro Havalimanı’na uçurulan dev yolcu uçağı, karayoluyla taşınabilmesi için kanatları ve kuyruğu geçici olarak sökülerek büyük bir titizlikle bugünkü ormanlık alanına yerleştirildi.

Lüks bir villa değil, geri dönüşüm şaheseri

Yaklaşık 99 metrekarelik iç hacme sahip olan bu metal gövde, bugün Campbell’ın tüm temel ihtiyaçlarını karşıladığı konforlu bir yaşam alanına dönüşmüş durumda. Uçağın içinde; sürülebilir bir futon yatak, taşınabilir çamaşır makinesi ve buzdolabı, fonksiyonel bir duş ile geçici bir lavabo sistemi yer alıyor.

Campbell, başka bir uçaktan söktüğü yemek servis arabasını ise mutfakta kiler olarak kullanıyor.

Amacının uçağı lüks ya da klasik bir eve çevirmek olmadığını vurgulayan emekli mühendis, bu dayanıklı ve uzun ömürlü yapıların hurdaya gitmek yerine yeni yaşam alanları olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Meraklı ziyaretçilere kapılarını açıyor

Zamanla popüler bir cazibe merkezine dönüşen uçak ev, dünyanın dört bir yanından gelen meraklı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Campbell, arazisinde olduğu sürece misafirlerini uçağın eski acil çıkış kapısından içeri alarak kokpite kadar gezdiriyor. Özellikle yaz aylarında uçağın çevresinde ve kanatlarında küçük çaplı konserler ve etkinlikler düzenleniyor.

Gelecek nesillere ilham olmak isteyen Campbell, daha fazla insanın emekli uçaklara bu gözle bakmasını ve onları doğayla bütünleşen yeni yuvalara dönüştürmesini ümit ediyor.