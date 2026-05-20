Yolculara "kenevir" izni: Tek şartı var

ABD, uçuş kurallarında bir esneklik daha sağladı.

Ülkedeki tıbbi kenevir kullanımı 40 eyalet ve Columbia Bölgesi’nde yasal olsa da, havaalanları federal yasalara tabi olduğu için esrar hâlâ kontrollü ve yasaklı maddeler arasında yer alıyordu.

Yeni uygulamaya göre, doktor reçetesi bulunan tıbbi esrar ürünleri yolcular tarafından hem kabin bagajında hem de kayıtlı bagajda taşınabilecek.

Ancak TSA, bu iznin esrarın tamamen serbest olduğu anlamına gelmediğini özellikle vurguluyor.

Kurum, önceliğinin madde denetimi değil uçuş güvenliği olduğunu belirterek, taşınan ürünlerin güvenlik açısından risk oluşturup oluşturmadığına bakılacağını ifade etti.

Revize edilen politikada, "TSA güvenlik görevlileri yasa dışı uyuşturucu aramaz, ancak güvenlik taraması sırasında herhangi bir yasa dışı madde veya suç faaliyetine dair kanıt bulunursa, TSA konuyu kolluk kuvvetlerine bildirir." ifadeleri yer aldı.

