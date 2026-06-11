Yollar komple değişecek: Asfalt yerine dökmeye başladılar

ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan Ann Arbor kenti, eski otomobil lastiklerini yol yapımında kullanmaya başladı.

Kentte başlatılan pilot uygulama kapsamında yaklaşık 2 bin eski lastik geri dönüştürülerek asfalt karışımına eklendi.

Yerel yönetim tarafından yürütülen proje, hem atık lastik sorununa çözüm üretmeyi hem de yol altyapısının performansını artırmayı amaçlıyor.

Lastiklerden asfalt

Öğütülmüş kauçuk parçacıklarının asfalt karışımına dahil edilmesiyle elde edilen yeni yüzeyin, geleneksel asfaltlara göre daha uzun ömürlü ve daha sessiz olması bekleniyor.

Yetkililer, geri dönüştürülmüş lastiklerden üretilen kauçuk katkılı asfaltın özellikle sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan çatlaklara karşı daha dayanıklı olabileceğini belirtiyor.

Ayrıca bu yöntemin trafik kaynaklı gürültüyü azaltma potansiyeli de bulunuyor.

Pilot uygulama kapsamında kentin belirli bölgelerindeki yol kesimlerinde test edilen yeni asfaltın performansı önümüzdeki yıllarda takip edilecek.