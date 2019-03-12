İstanbul'un Pendik ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Rana Alagöz ile yanındaki anne ve küçük kız çocuğu yolun karşısına geçmeye çalışırken, Mustafa E. kontrolündeki araç kadınlara çarptı.

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı ViDEO

BAŞINDAN YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle Rana Alagöz başından yaralanırken, küçük kız kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Ardından ihbar üzerine olay yerine, ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif yaralanan küçük kız ile annesi de tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.