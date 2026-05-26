Yonca Evcimik "Bandıra Bandıra" şarkısına gelen tepkilerden bahsetti

Türk pop müziğinin sevilen ismi Yonca Evcimik, Ensonhaber YouTube kanalında İlker Koç’un sorularını yanıtladı.

Geçmişten günümüze birçok konu hakkında konuşan Evcimik, Bandıra Bandıra şarkısına gelen tepkilerden de bahsetti.

Sözlerine alışkın olmadıkları için eleştirdiklerinin altını çizen Evcimik, şöyle dedi;

"SÖZLERİNDEN KAYNAKLI ELEŞTİRİLDİ"

"Eleştirilmesinin sebebi sözlerinden kaynaklıydı. Bir kere hazır olmadıkları bir şarkıydı hem söz olarak hem... Aslında Türkiye'nin ilk rap şarkısı gibi bir şey o; 'Bandıra bandıra ye beni hiç doyamazsın tadıma' yani bugünkü o rap lisanı gibi.

"BUGÜN YAPILAN ŞARKILARIN YANINDA NAİF"

Dolayısıyla hazır olmadıkları bir şeydi insanların ama bugün eleştirildi işte 'Böyle söz olur mu?', işte 'Zaten bunlar kalıcı olmaz' falan... Ama bugün baktığımız zaman çok naif bugünkü sözlerin yanında.

"BENİ KİMSE YARGILAMIYORDU"

Ama o dönem için yeni bir şeydi dediğim gibi. Yani ben ne giyersem ne yaparsam yani yargılanmıyordum, eleştirilmiyordum ama dikkat çekiyordum ama hiç kimse beni hani o kötü anlamda yargılamıyordu.

"DÜNYA DEĞİŞİYOR"

Şaşırıyordu ve kabulleniyordu. Şimdi öyle de değil. Giyindiğine karışıyorlar, dediğine karışıyorlar. O günlerle bugünleri kıyasladığın zaman çok daha masummuş her şey, bugün çok daha artık başka bir noktadayız ama dünya değişiyor."