Yönetime kızdı, yaptığı heykelle hareket çekti

Anglo Sakson kültürünün hakaret ve küfür niteliği taşıyan meşhur 'orta parmak işareti', dev bir heykel şekline büründü.

İNTİKAM ALDI

Kendi mülkiyetindeki araziye garaj inşa etmesi yerel yöneticiler tarafından 10 yıl boyunca engellenen Ted Pelkey, alışılmadık bir şekilde intikam aldı.

315 KİLOLUK PARMAK HEYKEL

Bu ayın başında arazisine 5 metre uzunluğunda bir direk dikip tepesine 315 kiloluk orta parmak işareti konduran Pelkey, heykelin iki tarafına koyduğu iki projektörle gece de görünmesini garantiye aldı.

SANAT KABUL EDİLDİ

Arazisine dev garaj inşa etmek için izin alamamış Pelkey tarafından çekilen ve Route 128 otoyolunun kenarından fırlayan orta parmak, kamusal sanat olarak kabul gördü.

"HAYATIMDAKİ EN HARİKA ŞEY"

ABD'nin Vermont eyaleti açık alanlarda panoları bile yasaklarken devasa orta parmağın teknik manada 'işaret' olmadığına hükmedildi.

'Kamusal sanat' kapsamına girdiği gerekçesiyle heykele dokunulmamasına çok sevinen Pelkey, "Bu bana tüm hayatım boyunca söylenen en harika şeydi" dedi.

ABD'nin 'New England' diye nitelenen eyaletlerinde, kasabalarda nüfus kalabalıklaştıkça gündelik işlerin idaresi için halk oylamasıyla bir yönetim kurulu seçiliyor.