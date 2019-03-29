Yönetimi eleştiren Suudi Arabistanlı akademisyene gözaltı

Suudi Arabistan'da tutuklu Arap ve İslam dünyasının tanınan vaizlerinden Selman el-Avde'nin oğlu Abdullah el-Avde, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Enes el-Mezru'nun, başkent Riyad'daki kitap fuarında 18 Mart'ta insan haklarıyla ilgili düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmanın ardından gözaltına alındığını açıkladı.

MUHALİF AKADEMİSYEN GÖZALTINDA

Avde, konuyla ilgili bir video paylaşarak, "Kitap fuarının kahramanı, birkaç gün önce Riyad'daki kitap fuarında, insan haklarıyla ilgili düzenlenen sempozyumda Abdullah el-Hamid, İman en-Nefcan ve Azize el-Yusuf'un da aralarında bulunduğu diğer kişileri cesurca savunan bu kişidir. Kitap fuarının kahramanı Enes el-Mezru'nun gözaltına alındığı konuşması budur. Allah'tan, onun ve diğerlerinin serbest bırakılmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Suudi yazar Muhammed el-Ahmeri de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kitap fuarının kahramanı Enes el-Mezru, sorumluluğunu yerine getirdi. Halkın, onun gibi ülkesini seven cesur insanlara ihtiyacı var, şakşakçılara değil. Ülkesini seven, yanlışlıkları düzeltmek için görüşlerini açıkça dile getirir, boş vatancılık yapanlardan olmaz." ifadelerine yer verdi.

GÖZALTINA ALINMA PAHASINA KONUŞTU

Twitter'da "#kitapfuarınınkahramanı" etiketiyle paylaşımlarda bulunan Suudi Arabistanlı aktivistler ise "Zalim yöneticinin önünde doğruyu söylemek ülkedeki mevcut durumun değişmesine katkı sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Aktivistler, Mezru'nun konuşmasını gözaltına alınma pahasına yaptığını savundu.

Mezru, sözü edilen konuşmasında, Suud yönetiminin baskıcı uygulamalarını ve çelişkili tutumunu eleştirmiş, kadınların konumunun güçlendirilmesi iddiasında bulunan yönetimin bir yandan da kadınlardan bazılarını hapse attığını söylemişti.