Yongbyon nükleer tesisine ait fotoğraflar çekildi

ABD ile Kuzey Kore arasında yeni bir gerginlik konusu çıkmak üzere. Kuzey Kore'ye ürettiği silahlar için yaptımlarla tehditte bulunan Trump, yine bir yaptırım tehdidine hazırlanıyor.

Bir Amerikan düşünce kuruluşu, Kuzey Kore'nin ana nükleer tesisinden gelen bir haftalık uydu fotoğraflarında gözlemlenen faaliyetlerin, radyoaktif malzemenin nükleer bomba yakıtına dönüştürülmesi işlemiyle ilişkilendirilebileceğini açıkladı.

EN SON YAPILAN GÖRÜŞMELERİN KONUSU: NÜKLEER SİLAHLARDAN ARINMA

Yeni yakıt üretme işleminin, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, şubat ayında Hanoi'de yaptıkları ikinci zirvenin, nükleer silahlardan arınma anlamında herhangi bir sonuç üretemediğini teyit edeceği belirtiliyor.

Washington Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi, Kuzey Kore'nin Yongbyon nükleer tesisinde çekilen 12 Nisan tarihli uydu fotoğraflarının, uranyum zenginleştirme tesisi ve radyokimya laboratuvarı yakınlarındaki beş özel vagonu gösterdiğini açıkladı.

Düşünce kuruluşunun raporunda, "Geçmişte bu özel vagonlar radyoaktif malzemenin taşınması ve yeniden işleme çalışmaları sırasında görüldü." denildi.

Guardian gazetesine konuşan Simson Center adlı düşünce kuruluşundan Kuzey Kore uzmanı Jenny Town, "Kuzey Kore'yle Yongbyon konusunda bir uzlaşma olmadığı için, Hanoi'den bu kadar kısa süre sonra bir şeyler yapmaya başlıyor olmalarındaki zamanlama ilginç." dedi.

TRUMP BİR İLERLEME SAĞLAYAMADI

Trump, son bir yılda Kuzey Kore lideri Kim ile Kuzey Kore'yi, ABD'yi tehdit eden nükleer programından vazgeçmeye ikna etmek için iki kez görüştü. Ancak görüşmelerde pek bir ilerleme sağlanamadı.

Hanoi görüşmeleri; Trump'ın, Kuzey Kore'nin tüm nükleer silahlarını ve işlenebilir nükleer malzemesini ABD'ye teslim etmesi karşılığında, bu ülkeye yönelik tüm ambargoların kalkmasını öngören "büyük anlaşma" teklifi üzerine çökmüştü.

Trump, Kim'in Yongbyon tesisini kapatılmasını da öngören kısmi nükleer silahlardan arınma adımları önerisini reddetmişti.