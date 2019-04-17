taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.748
Euro
6.5157
Altın
1274.375
Borsa
98203.2
Gram Altın
235.173

Yongbyon nükleer tesisine ait fotoğraflar çekildi

Kuzey Kore'nin ana nükleer tesisine ait uydu fotoğrafları çekildi. Çekilen fotoğraflara göre Kuzey Kore, nükleer silah üretimine devam ediyor sonucu çıkarıldı.

Haber Merkezi | 17.04.2019 - 22:20..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Yongbyon nükleer tesisine ait fotoğraflar çekildi

ABD ile Kuzey Kore arasında yeni bir gerginlik konusu çıkmak üzere. Kuzey Kore'ye ürettiği silahlar için yaptımlarla tehditte bulunan Trump,  yine bir yaptırım tehdidine hazırlanıyor.

Bir Amerikan düşünce kuruluşu, Kuzey Kore'nin ana nükleer tesisinden gelen bir haftalık uydu fotoğraflarında gözlemlenen faaliyetlerin, radyoaktif malzemenin nükleer bomba yakıtına dönüştürülmesi işlemiyle ilişkilendirilebileceğini açıkladı.

Yongbyon nükleer tesisine ait fotoğraflar çekildi

EN SON YAPILAN GÖRÜŞMELERİN KONUSU: NÜKLEER SİLAHLARDAN ARINMA

Yeni yakıt üretme işleminin, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, şubat ayında Hanoi'de yaptıkları ikinci zirvenin, nükleer silahlardan arınma anlamında herhangi bir sonuç üretemediğini teyit edeceği belirtiliyor.

Washington Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi, Kuzey Kore'nin Yongbyon nükleer tesisinde çekilen 12 Nisan tarihli uydu fotoğraflarının, uranyum zenginleştirme tesisi ve radyokimya laboratuvarı yakınlarındaki beş özel vagonu gösterdiğini açıkladı.

Yongbyon nükleer tesisine ait fotoğraflar çekildi

Düşünce kuruluşunun raporunda, "Geçmişte bu özel vagonlar radyoaktif malzemenin taşınması ve yeniden işleme çalışmaları sırasında görüldü." denildi.
Guardian gazetesine konuşan Simson Center adlı düşünce kuruluşundan Kuzey Kore uzmanı Jenny Town, "Kuzey Kore'yle Yongbyon konusunda bir uzlaşma olmadığı için, Hanoi'den bu kadar kısa süre sonra bir şeyler yapmaya başlıyor olmalarındaki zamanlama ilginç." dedi.

Yongbyon nükleer tesisine ait fotoğraflar çekildi

TRUMP BİR İLERLEME SAĞLAYAMADI

Trump, son bir yılda Kuzey Kore lideri Kim ile Kuzey Kore'yi, ABD'yi tehdit eden nükleer programından vazgeçmeye ikna etmek için iki kez görüştü. Ancak görüşmelerde pek bir ilerleme sağlanamadı.

Hanoi görüşmeleri; Trump'ın, Kuzey Kore'nin tüm nükleer silahlarını ve işlenebilir nükleer malzemesini ABD'ye teslim etmesi karşılığında, bu ülkeye yönelik tüm ambargoların kalkmasını öngören "büyük anlaşma" teklifi üzerine çökmüştü.
Trump, Kim'in Yongbyon tesisini kapatılmasını da öngören kısmi nükleer silahlardan arınma adımları önerisini reddetmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu: 'İstanbul için yeni bir başlangıç' deyin

Ekrem İmamoğlu: 'İstanbul için yeni bir başlangıç' deyin

915
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu tokalaştı

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu tokalaştı

379
İmamoğlu görevi Uysal'dan devraldı

İmamoğlu görevi Uysal'dan devraldı

425
AK Partili vekilin çay simit hesabı

AK Partili vekilin çay simit hesabı

1656
Canlı yayında mazbata tartışması

Canlı yayında mazbata tartışması

231
Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

724
Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası

428
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir