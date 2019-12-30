Yordam Kitap'tan 2020 programı

Dünyada ve Türkiye’de toplumcu düşünceye katkıda bulunan klasik yapıtlarla birlikte özgün çalışmaları da okurlarla buluşturan Yordam Kitap, 2020 yayın programında duyurduğu kitapları yayınlamaya devam ediyor.

YENİ KİTAPLAR

Konut Sorunu, Felsefenin Sefaleti, Komünizmin Çocuk Hastalığı: “Solculuk” gibi Marx, Engels ve Lenin klasikleri; Luxemburg, Buharin, Lukács gibi bir sonraki kuşaktan Marksistlerin katkıları; Freire, Bensaid, Prashad, Mason gibi daha yakın geçmişin ve günümüzün yazarları ile Taner Timur, Oktar Türel, Gökhan Atılgan, Fatih Yaşlı, Ateş Uslu gibi Türkiyeli yazarların yeni çalışmaları… Bir de yeni bir dizi: Gençlerle Baş Başa





TEMEL KLASİKLER

Yordam Kitap’ın “Marksist Klasikler Dizisi”nde bu sene altı ayrı kitap yer alıyor. Bunlardan üçü, 2020’de 200. yaşı kutlanacak olan Friedrich Engels’e ait çalışmalar ve üçünün de çevirmeni Erkin Özalp: Konut Sorunu, Tarihte Zorun Rolü ve Almanya’da Devrim ve Karşıdevrim Dizi kapsamında Karl Marx’tan bir ve Vladimir İlyiç Lenin’den de iki klasik metin daha yer alıyor.

Marx’ın Proudhon’la polemik metni Felsefenin Sefaleti’ni yine Erkin Özalp Almancasından çevirirken, Lenin’den Emperyalizm Defterleri’ni Alp Altınörs, Komünizmin Çocukluk Hastalığı: “Solculuk”’u ise Mazlum Beyhan dilimize kazandıracak.