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Yörüngeden çekilen 'eriyen Ay' görüntüsü

Rus kozmonot Fedor Yurçihin, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Ay’ın batımını görüntüledi.

REUTERS | 30.03.2020 - 08:57..
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Fedor Yurçihin’in Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUİ) çektiği nadiren rastlanabilecek güzellikteki Ay batımı fotoğrafı, Rusya Federal Uzay Ajansı Roskosmos’un Instagram hesabından paylaşıldı.

Fotoğrafta batımı sırasında 'eriyerek' yok olan Ay görüntüsü yer aldı.

Uzmanlar, tam o sırada ilginç bir optik yanılsamanın ortaya çıktığına işaret ediyor.

Yörüngeden çekilen 'eriyen Ay' görüntüsü

DÜNYA ATMOSFERİNİN YARATTIĞI ÇARPIKLIK

Roskosmos’tan yapılan açıklamada, “Bu arada ‘yok olan’ Ay etkisi, Dünya atmosferinin yarattığı çarpıklıklar nedeniyle oluşuyor.” ifadelerine yer verildi.

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