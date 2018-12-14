YouTube 58 milyon videoyu kaldırdı

Video devi YouTube, yayınladığı son üç aylık raporunda, çeşitli istatisliklere yer verdi. Her geçen yıl makine öğrenimi teknolojisini geliştiren şirket, zararlı videoları, yorumları veya kanalları daha kolay tespit edebildiklerini söyledi.

58 MİLYON VİDEO SİLİNDİ

Son çeyrekte 58 milyon videoyu zararlı bularak kaldıran şirket, ayrıca 1.7 milyon kanalı ve 224 milyondan fazla yorumu da kalıcı olarak sildi. Kaldırılan videoların yaklaşık dörtte üçü spam videolardan oluşurken, çocuk güvenliği ve yetişkinlere uygun içerik kurallarını ihlal eden videolar da yüzde 10'luk dilimde yer aldı. Kaldırılan videoların yalnızca yüzde 0,4'ü, şiddeti veya şiddet yanlısı aşırılığı destekleyen içerikler barındırıyor. 1.7 milyon silinen kanalın yaklaşık yüzde 80'i spam içerikli ve tanıtım amaçlı olarak oluşturulduğu açıklandı. Yetişkinler içerik yayınlayan kanalların sayısı ise yüzde 12.



