YouTube abone sayılarını tam olarak göstermeyecek

Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi YouTube, geçtiğimiz haftalarda kanalların gerçek zamanlı abone sayısını görüntülemede değişikliğe gideceğini duyurmuş, kanalların gerçek zamanlı abone sayılarını artık yuvarlak sayılarla ifade edeceğini açıklamıştı.

Örneğin bir YouTube kanalının 5 milyon 500 bin abonesi varsa, kullanıcılar bu abone sayısını 5.5M olarak görecek. Bu sayede, artık bir kanalın anlık olarak kaç abone kazandığı veya kaybettiği görülemeyecek.

BU AY İÇİNDE DEVREYE GİRECEK

Yeni gelen bilgilere göre YouTube, tam abone sayılarını gizleme güncelleştirmesini bu ay içinde yapmaya hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu özellik, içerik üreticilerinin sadece kendi videolarına odaklanmasını ve takipçi sayısı üzerinden baskı yaşamamalarını sağlayacak.

Bazı kanallar abone sayılarını bu şekilde gösterme imkanına zaten sahip, fakat YouTube bunu daha yaygın ve tek tip bir uygulama haline getirmek istiyor. YouTube’un abone sayılarını yuvarlayan yeni uygulaması, bu ay içinde kademeli olarak bütün kanallara gelecek.

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