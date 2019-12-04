YouTube CEO’su siteyi çocuklarına yasakladı

Dünyanın en büyük online video platformu YouTube, özellikle çocuklara yönelik tehlikeli ve korkutucu içerik barındırmasıyla yıllardır eleştiri oklarının hedefinde.

Ebeveylerin uzun süredir devam eden endişesi ise, bizzat YouTube’un CEO’su tarafından gelen bir açıklamayla iyice pekişti.

"ÇOCUKLAR İÇİN ZARARLI"

ABD’nin CBS kanalında yayınlana n bir programda canlı yayın konuğu olaan CEO Susan Wojcicki, video platformunu kendi çocuklarına kullandırtmadığını açıkladı.

YouTube’u çocuklarına kesinlikle yasakladığını söyleyen Wojcicki, uygulamanın çocuklara yönelik bir diğer versiyonu olan YouTube Kids’e de sınırlı ölçüde izin verdiğini açıkladı.

“Çocuklarıma YouTube Kids’ten video izleme izni veriyorum ama platformda geçirecekleri süreyi oldukça kısıtlı tutuyorum. Bence hiçbir şeyin fazlasından hayır gelmez.” ifadelerini kullanan Wojcicki, sözleriyle uygulamadaki güvenlik açıklarını doğrulamış oldu.