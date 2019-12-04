taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7503
Euro
6.3753
Altın
1483.05
Borsa
107243.09
Gram Altın
274.076
Bitcoin
40931.89

YouTube CEO’su siteyi çocuklarına yasakladı

ABD’de bir televizyon programına konuk olan Susan Wojcicki, YouTube’un içeriğini çocukları için uygun bulmadığını söyleyerek herkesi şaşırttı.

Haber Merkezi | 04.12.2019 - 10:51..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
YouTube CEO’su siteyi çocuklarına yasakladı

Dünyanın en büyük online video platformu YouTube, özellikle çocuklara yönelik tehlikeli ve korkutucu içerik barındırmasıyla yıllardır eleştiri oklarının hedefinde.

Ebeveylerin uzun süredir devam eden endişesi ise, bizzat YouTube’un CEO’su tarafından gelen bir açıklamayla iyice pekişti.

"ÇOCUKLAR İÇİN ZARARLI"

ABD’nin CBS kanalında yayınlana n bir programda canlı yayın konuğu olaan CEO Susan Wojcicki, video platformunu kendi çocuklarına kullandırtmadığını açıkladı.

YouTube’u çocuklarına kesinlikle yasakladığını söyleyen Wojcicki, uygulamanın çocuklara yönelik bir diğer versiyonu olan YouTube Kids’e de sınırlı ölçüde izin verdiğini açıkladı.

YouTube CEO’su siteyi çocuklarına yasakladı

“Çocuklarıma YouTube Kids’ten video izleme izni veriyorum ama platformda geçirecekleri süreyi oldukça kısıtlı tutuyorum. Bence hiçbir şeyin fazlasından hayır gelmez.” ifadelerini kullanan Wojcicki, sözleriyle uygulamadaki güvenlik açıklarını doğrulamış oldu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5'i Maliye Bakanlığı'na devredildi

Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5'i Maliye Bakanlığı'na devredildi

287
Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

103
Kuzey Kore'nin 'Sosyalist Ütopyası' Samjiyon kenti açıldı

Kuzey Kore'nin 'Sosyalist Ütopyası' Samjiyon kenti açıldı

45
İnfaz düzenlemesinin dışında bırakılacak 6 suç

İnfaz düzenlemesinin dışında bırakılacak 6 suç

196
ABD Temsilciler meclisi azil raporunu hazırladı

ABD Temsilciler meclisi azil raporunu hazırladı

35
Balerin Ceren Özdemir bıçaklandı

Balerin Ceren Özdemir bıçaklandı

139
Sosyal medya trolü iddiası, Ersun Yanal'ı kızdırdı

Sosyal medya trolü iddiası, Ersun Yanal'ı kızdırdı

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir