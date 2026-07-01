YouTube duyurdu: İşte Shorts videolarına gelecek 5 yeni özellik

YouTube, kısa video platformu Shorts için kullanıcı deneyimini artıracak bir dizi yeni özelliği önümüzdeki haftalarda yayınlamaya hazırlanıyor.

Bu güncellemelerle birlikte videoları izlemek ve etkileşime girmek çok daha kişisel bir hale gelecek.

TAM EKRAN DEVRİ BAŞLIYOR

Gelecek olan en dikkat çekici özelliklerden biri, "Clear Screen" (Temiz Ekran) adı verilen tam ekran izleme modu olarak öne çıkıyor.

Bu mod aktif edildiğinde ekrandaki beğeni, yorum ve paylaşım butonları gizlenerek izleyicilerin sadece videoya odaklanması sağlanıyor.

İKİ KAT HIZLI OYNATMA

Yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılar, ekranın kenarına basılı tutarak Shorts videolarını iki kat hızda izleme imkanına kavuşacak.

Parmaklarını ekrandan çektiklerinde ise video, otomatik olarak normal hızına geri dönecek.

HIZLI SESSİZE ALMA

Ek olarak videoyu durdurduktan sonra beliren yeni buton sayesinde Shorts videolarını sessize almak çok daha pratik bir hale getiriliyor.

BEĞENİ BUTONU DEĞİŞİYOR

YouTube, içerik üreticileri ile izleyiciler arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla klasik beğen butonunu kalp ikonuyla değiştirmeye başladı.

BEĞENMEME BUTONU KALDIRILDI

Daha önce sayıları gizlenen "Dislike" (beğenmeme) butonu ise platformdan tamamen kaldırılarak yerine "İlgilenmiyorum" ve "Bu kanalı önerme" gibi yeni geri bildirim seçenekleri ekleniyor.