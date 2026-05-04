YouTube, en çok sevilen özelliklerinden birini tamamen ücretsiz yaptı

Yıllardır sadece ücretli abonelik sistemiyle sunulan resim içinde resim özelliği, artık standart kullanıcılar için de erişilebilir hale geliyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yenilik küresel çapta tüm iOS ve Android cihazları kapsayacak.

MÜZİK DIŞI İÇERİKLERDE GEÇERLİ OLACAK

Premium aboneliği bulunmayan kullanıcılar, müzik dışındaki uzun süreli videolarda bu özellikten faydalanabilecek.

Premium üyeler ise geçmişte olduğu gibi hem müzik hem de müzik dışı içeriklerde bu fonksiyonu sınırsız kullanmaya devam edecek.

KADEMELİ OLARAK DAĞITILACAK

İzlenen videoyu küçük bir pencereye dönüştüren bu araç sayesinde kullanıcılar, YouTube uygulamasından çıksalar bile arka planda videolarını izlemeye devam edebiliyor.

Tüm hesaplara aynı anda yansımayacak olan bu ücretsiz özellik, dünya genelindeki kullanıcılara kademeli olarak dağıtılacak.