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YouTube, Netflix benzeri interaktif içerikler yayınlayacak

YouTube, kendi platformunda etkileşimli içerikler yayınlamak için çalışmalar yapıyor.

Haber Merkezi | 12.04.2019 - 10:53..
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Geçtiğimiz yıl Netflix'te yayınlanan ve kullanıcıların verdiği kararlarla ilerleyen interaktif içerik Black Mirror Bandersnatch, kısa süre içinde birçok izleyici tarafından beğenilmişti. Şirket, bundan sonra daha fazla internaktif içeriğin geleceğini açıklayarak 10 Nisan'da, 'Doğaya karşı Mücadele' interaktif içeriğini yayınlamıştı.

İnteraktif içeriklere olan büyük ilgi, YouTube'u da harekete geçirmiş gibi görünüyor. Yeni gelen bilgilere göre YouTube, bu tarz interaktif içerikleri kendi platformunda yayınlamak için bir ekip kurdu.

youtube

İNTERAKTİF İÇERİKLER YOUTUBE'A GELİYOR

İnteraktif içerikler için bir ekip kuran YouTube, ekibin başına daha önce bu tip içerikler ile başarı yakalayan Ben Relles'ı getirerek, yepyeni interaktif içerikler üretmeyi planlıyor.

YouTube'un orijinal programlama başkanı Susanne Daniels, ''Artık çok katmanlı ve etkileşimli hikayeler oluşturmak ve yayınlamak için inanılmaz yeni araçlara ve fırsatlara sahibiz. Ben Relles, YouTube'un interaktif içeriği nasıl geliştirebileceği konusunda sezgisel ve deneyimli bir anlayışa sahip. Bu heyecan verici interaktif içerik ekibinin başına ondan daha iyisini geçiremezdik.'' ifadelerini kullandı.

youtube

Netflix, her ne kadar izleyici istatisliklerini hiçbir zaman açıklamasa da şirketin, yeni interaktif içeriklerin yolda olduğunu açıklaması kullanıcıların, bu tür içeriklere ne kadar yoğun ilgi duyduğunu gösteriyor. YouTube ise kendi platformunda interaktif içerik yayınlayarak, izleyicileri kendine çekmeyi planlıyor.

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