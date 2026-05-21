YouTube Shorts'ta yapay zeka ile video düzenleme dönemi başlıyor

Kullanıcılar, artık Google'ın en gelişmiş yapay zeka modeli olan Gemini Omni'nin gücünü kullanarak, platformdaki diğer içerik üreticilerinin videolarını yeniden tasarlayabilecek ve düzenleyebilecekler.

Kullanıma sunulan bu yeni güncellemeyle birlikte, herhangi bir YouTube Short videosunun altında yer alan 'yeniden düzenleme' (remix) simgesine tıklandığında kullanıcıların karşısına Gemini destekli "yeniden tasarlama" seçeneği çıkacak.

Bu yenilikçi araç sayesinde sıradan bir video saniyeler içerisinde nostaljik bir piksel sanatına, hareketli bir anime dizisi sahnesine veya amatör çekim bir korku filmine dönüştürülebilecek.

Videonun sadece filtrelerle değil, doğrudan yapay zekanın görsel algısıyla baştan oluşturulması, içerik üreticilerine daha önce eşi benzeri görülmemiş bir özgürlük alanı sunuyor.

İÇERİĞE DOĞRUDAN MÜDAHALE EDİLEBİLECEK

Gemini Omni'nin sunduğu yetenekler sadece görsel stili değiştirmekle sınırlı kalmıyor; kullanıcılar videonun temel içeriğine de doğrudan müdahale edebiliyorlar.

Yapay zeka sayesinde videodaki kişilerin kafalarını şişirmek, sahneye yeni arka plan oyuncuları eklemek, videodaki karakterlere korsan kostümleri giydirmek ve hatta kullanıcının kendi görüntüsünü klibin içine entegre etmesi mümkün hale geliyor.

Ancak platform, bu sınırsız özgürlüğü sunarken orijinal içerik üreticilerinin haklarını da güvence altına almayı unutmuyor.

İçerik oluşturucular, yükledikleri videolar için bu yapay zeka ile yeniden tasarlama özelliğini kendi isteklerine göre etkinleştirme veya tamamen devre dışı bırakma hakkına sahip olacaklar.

Yapay zeka ile manipüle edilmiş içeriklerin artmasıyla birlikte ortaya çıkan en büyük endişelerden biri olan "dezenformasyon ve emek hırsızlığı" konusuna da Google tarafından net bir çözüm getiriliyor.

Şirket, Gemini ile yeniden düzenlenmiş YouTube videolarının platformda tamamen bağımsız, yeni bir orijinal içerikmiş gibi yayınlanmasına izin vermeyecek.

Bunun yerine, yeniden tasarlanan her videoya, o içeriğin yapay zeka ile üretildiğini açıkça belirten özel bir "yapay zeka meta verisi" etiketi eklenecek.

Ayrıca, düzenlenen videodan orijinal kaynağa yönlendiren kalıcı bir geri bağlantı (backlink) bulunacak.

Bu şeffaf sistem sayesinde, hem olası kötüye kullanımların önüne geçilecek hem de orijinal içeriği üreten yayıncılar emeklerinin karşılığı olan takdiri ve izlenmeyi almaya devam edecekler.