YouTube, yeni özelliği ile TikTok'a rakip olacak

Çinli şirket ByteDance'ın TikTok'u satın almasının ardından kullanıcı sayısını bir hayli artıran uygulama, Türkiye'de yaklaşık 20 milyon insan tarafından kullanılıyor.

Uygulamayı dünya genelinde kullanan kişi sayısı ise; neredeyse yarım milyara ulaşmış durumda.

Durum böyleyken, bazı diğer popüler uygulamalar da TikTok'un çeşitli özelliklerini bünyelerine katarak gelir elde etmenin peşinde.

YOUTUBE'A TikTok BENZERİ ÖZELLİK

Yeni gelen bilgilere göre Google, YouTube'un Android ve iOS uygulamalarına Shorts isimli bir özellik ekleyerek TikTok'a rakip olacak.

YouTube, bünyesinde barındırdığı milyonlarca müziği videolarla birleştirerek kullanıcıların TikTok benzeri bir deneyim yaşamasını sağlayacak. Kullanıcılar da tıpkı TikTok'taki gibi müzikleri kısa videolar ile birleştirerek, kendi içeriklerini oluşturabilecek.

YouTube'un, Shorts isimli özelliğini yıl sonuna kadar platforma ekleyeceği söyleniyor.