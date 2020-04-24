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YouTube'a ilk video yüklemesi: 15 yıl geçti

ABD’de bir video barındırma web sitesi olarak kurulan YouTube’a ilk video, sitenin kurucularından Jawed Karim tarafından 23 Nisan 2005’te yüklendi.

DHA |
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YouTube'a ilk video yüklemesi: 15 yıl geçti

YouTube’un üç kurucusundan biri olan Bangladeş asıllı Jawed Karim, siteye “Hayvanat bahçesinde ben” başlıklı ilk videosunu, 15 yıl önce 23 Nisan 2005 tarihinde yükledi.

HAYVANAT BAHÇESİNDE ÇEKİLDİ

Youtube ilk yüklenen görüntünün ise ABD’nin Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde bir hayvanat bahçesinde çekildiği ortaya çıktı.

Söz konusu videoda Karim, bir fil kafesinin önünde duruyor.

Youtube'a yüklenen ilk video İZLE

91 MİLYON GÖRÜNTÜLENMESİ VAR

Videoda Karim, “Şu an burada, fillerin önündeyiz. Bu arkadaşların en havalı özelliğiyse gerçekten çok ama çok uzun hortumlara sahip olmaları. Bu gerçekten havalı. Söyleneceklerin hepsi bu kadar.” ifadelerini kullanıyor.

Video yüklendiği günden bu yana yaklaşık 91 milyon görüntülenmeye ve 5 milyon 300 binin üzerinde yoruma sahip.

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