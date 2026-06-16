YouTube'da ilki başardı: 500 milyon aboneye ulaşan MrBeast'e elmas buton verildi

Genç yaşlarında YouTube'a video yüklemeye başlayan MrBeast, kariyerinde inanılmaz bir noktada.

İlk yıllarda yalnızca oyun içerikleri ve yorum tarzı videolar yükledi.

Zamanla yüksek bütçeli meydan okuma videoları, büyük ölçekli gösteriler ve dikkat çekici çekilişlerle kanalını revize ederek küresel bir izleyici kitlesi oluşturdu.

Asıl adı Jimmy Donaldson olan içerik üreticisi MrBeast, Haziran 2026 itibarıyla YouTube tarihinde bir ilke imza attı.

MrBeast, 500 milyon aboneye ulaşan ilk bireysel içerik üreticisi oldu.

Ünlü içerik üreticisi, bu tarihi eşiği bir canlı yayın sırasında kutladı.

Elmas buton hediye edildi

YouTube CEO'su Neal Mohan, içerik üreticisine bu tarihi kilometre taşı için özel olarak tasarlanan 500 milyon abone butonunu takdim etti.

Özel ödülün tasarımında YouTube'un ikonik elmas butonundan ilham alınırken, MrBeast'in logosuna ve marka renklerine de yer verildi.

Mavi kristal detaylar ve üç boyutlu tasarım unsurlarıyla dikkat çeken ödül, platformun standart içerik üretici ödüllerinin çok ötesinde bir çalışma olarak hazırlandı.

MrBeast, "Yarın yüzümü veya sesimi göstermeden, hiçbir tanıtım yapmadan yeni bir kanal açabilirim. Açtığım bu kanalla 6 ay içinde 20 milyon aboneye ulaşabilirim. Eğer benim bildiklerimi bilseydiniz, nerede olursanız olun kanalınız 10 milyon aboneye ulaşırdı." sözleriyle dikkat çekti.