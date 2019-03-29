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Yozgat'ta bağımsız aday miting düzenledi

Yozgat'ta bağımsız Belediye Başkan adayı Bekir Korkmaz'ın, açık hava mitingine katılım neredeyse HDP ve İP'in sayıları ile eş değer oldu.

AA | 29.03.2019 - 18:11..
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Yerel seçimlere sadece saatler kaldı. Artık adaylar son kozlarını oynarken Yozgat'ta bağımsız bir isim miting düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda kendi otomobiline bağlı mikrofon ve ses sistemiyle vatandaşlara hitap eden Korkmaz, projelerini anlattı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen Korkmaz'ın mitingine bir grup vatandaş katıldı.

GAZETECİLERDEN KATILIM SORUSU

Gazetecilerin, "Kalabalığı nasıl buldunuz?" sorusuna Korkmaz, "Benim için 100 binleri irade dışı belli bir şey için toplayacağıma 10 insanı 100 bin insana değişmem. Şu soğukta gelip, hiçbir şey gütmeyen insan benim için çok değerlidir." yanıtını verdi.

Yozgat'ta bağımsız aday miting düzenledi

HDP VE İP İLE AYNI KALABALIK

Yozgat Belediye Başkan adayı Korkmaz'ı takip eden bir grup vatandaş özellikle bağımsız bir isim için yeterli sayıyı oluştururken grubun görüntüsü Yozgat'ta düzenlenen HDP ve İP mitinglerini akıllara getirdi.

Yozgat'ta bağımsız aday miting düzenledi

Özellikle geçtiğimiz haftalarda aynı yerde düzenlenen HDP ve İP mitinglerinde katılım oldukça az olurken burada Millet İttifakı'nın başarılı bir sonuç elde edemeyeceği şimdiden net bir şekilde görülebiliyor.

Yozgat'ta bağımsız aday miting düzenledi

 

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