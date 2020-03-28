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Yozgat'ta bir köy karantinaya alındı

Yozgat'ta Yukarıkarahacılı köyünün, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

DHA | 28.03.2020 - 16:39..
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Yozgat''ın Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı öyünün karantina altına alındığı duyuruldu.

Duyuruyu Yozgat valiliği yaptı.

İKİNCİ BİR KARARA KADAR KARANTİNA UYGULANACAK

Yozgat Valiliğinden yapılan yazıla açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, koronavirüs salgınının kontrolü açısından Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünün 27 Mart itibariyle karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinanın uygulanacağı, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı ifade edildi.

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