Yozgat'ta buzdolabı patladı, çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde, iki katlı müstakil binanın ikinci katındaki dairede bulunan buzdolabı, henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle evde kısa sürede yangın başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının binanın diğer bölümlerine sıçraması önlenirken, olay yerinde soğutma çalışmaları da gerçekleştirildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Olayda herhangi bir kişinin yaralanmadığı veya hayatını kaybetmediği öğrenildi.

Ancak yangının etkisiyle dairenin bir bölümü ciddi hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Patlamanın şiddeti nedeniyle evdeki çok sayıda eşyanın da zarar gördüğü belirtildi.

Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.