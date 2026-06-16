Yozgat’ta cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı
Yozgat'ta açık cezaevinden firar eden hükümlü kent merkezinde yakalanarak cezaevine teslim edildi.
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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 54 suç kaydıyla hakkında 63 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.K.'nin Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etmesinin ardından çalışma başlattı.
Ekipler firari hükümlünün otomobille Yozgat'tan Yerköy ilçesine gittiğini tespit etti.
YAKAYI ELE VERDİ
Aracı takibe alan ekipler düzenledikleri operasyonla H.İ.K.'yi Köseoğlu Mahallesi'ndeki adliye kavşağında yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından yeniden cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)