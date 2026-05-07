Yozgat'ta köy yolunda Hint şebeği bulundu

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, köy yolunda vatandaşlar tarafından maymun bulundu.

Karayakup köyü sakinleri, köy yolu üzerinde maymunu görmeleri üzerine durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, maymunu alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

HİNT ŞEBEĞİ

Maymunun, Türkiye'de beslenmesi ve sahiplenmesi yasak olan "Rhesus" ya da "Hint şebeği" olduğu değerlendiriliyor.

Sağlık kontrolünden geçirilen maymun koruma altına alındı.