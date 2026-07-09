Yozgat'ta örtü yangını: Yaklaşık 150 dönüm alan zarar gördü

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Aydıngün ile Kömüşören köyleri arasındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

ALEVLER BUĞDAY TARLASINA ULAŞTI

Kontrolden çıkan yangın, çevrede bulunan ekili buğday tarlalarına sıçradı.

Yangının hızla yayılması üzerine bölgedeki çiftçiler ve vatandaşlar büyük panik yaşarken, alevler tarımsal üretim alanlarında zarara yol açtı.

TRAKTÖR VE BALYA MAKİNESİ YANDI

Yangın sırasında tarlada çalışma yapan bir traktör ile saman balya makinesi, alevlerin arasında kaldı.

Yoğun ısı nedeniyle her iki tarım aracı da kullanılamaz hale geldi. Yangında ayrıca ekili alanlarda da önemli ölçüde zarar oluştu.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine Yerköy, Şefaatli ve Yozgat merkezden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda yangın çevredeki diğer tarım arazilerine yayılmadan kontrol altına alındı.

150 DÖNÜM ALAN ETKİLENDİ

İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 150 dönümlük alan alevlerden etkilendi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.