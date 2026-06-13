Yozgat’ta sağanak ve dolu etkili oldu

Yozgat'ta Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde aniden bastıran yoğun sağanak yağış ve dolu bölgede sele neden oldu, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Gelen ihbarlar üzerine devletin ilgili tüm kurumları bölgeye sevk edildi.

SEL SONRASI ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada, sel ve tarımsal zarar ihbarlarının ardından koordineli bir çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, İl Özel İdaresi, Karayolları, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin ivedilikle sahaya inerek çalışmalara başladığı vurgulandı.

Yağışlardan etkilenen bölgelerde özellikle ulaşımın aksamaması ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla ekiplerin kritik noktalarda önlemler aldığı ve çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bağlı uzman ekiplerin, yarın sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sahaya inerek zarar tespit çalışmalarına başlayacağı ifade edildi.