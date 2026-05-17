Yozgat'ta tartıştığı sürücüyü takip edip tehditler savuran şahsa ceza

Trafik magandalarına acıma yok.

Yeni trafik kanunu ile cezalarda ciddi oranda bir artışa gidilirken bu kapsamda denetimler de artırıldı.

Son olarak ise adresler Yozgat'ı gösterdi.

TAKİP EDİP TEHDİTTE BULUNDU

M.A. adlı sürücü araçtan inerek diğer sürücüye tehditlerde bulundu.

Boğazlıyan ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti.

180 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Sürücüye trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek ve bu amaçla araçtan inmek maddesi gereği 180 bin lira idari para cezası uygulanarak, 60 gün süreyle sürücü belgesi iptal edildi.

Sürücünün aracı da 60 gün trafikten men edildi.