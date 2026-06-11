Yozgat'ta yaşlı adam, evini yaşayan müzeye dönüştürdü

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yaşayan Mustafa Taş, emekliliğin ardından kendini tamamen el sanatlarına ve doğadan topladığı malzemeleri değerlendirmeye adadı. Ormanlık alanlarda bulduğu ağaç parçalarını işleyerek baston, asa, heybe, şapka ve çeşitli süs eşyaları üreten Taş, her parçada kendi hayal gücünü yansıtıyor.

Taş, “Ağaç neye benzerse ona benzetiyorum.” diyerek çalışmalarındaki bakış açısını özetliyor.

EMEKLİLİKTEN SONRA BAŞLAYAN HOBİ HAYAT TARZINA DÖNÜŞTÜ

2004 yılında Almanya’dan emekli olarak memleketine dönen Mustafa Taş, o tarihten bu yana üretmeye devam ediyor. Günlük yaşamının büyük bölümünü el becerisi ürünler yapmaya ayıran Taş, bu uğraşın kendisi için bir hobi olmaktan çıkıp yaşam biçimine dönüştüğünü ifade ediyor.

Akşamları televizyon izledikten sonra bile atölye gibi kullandığı bölümde çalıştığını belirten Taş, boş durduğunda uyuyamadığını söylüyor.

EVİN BİR BÖLÜMÜNÜ MÜZEYE ÇEVİRDİ

Mustafa Taş, sadece el emeği ürünler üretmekle kalmıyor; aynı zamanda geçmişten kalan antika eşyaları da evinin bir bölümünde sergiliyor. Eski dönemlere ait eşyalar, Taş’ın anlattığı hikâyelerle birlikte ziyaretçilere adeta zaman yolculuğu yaşatıyor.

Öğrencilerden turistlere kadar birçok kişi tarafından ziyaret edilen ev, bölge halkı tarafından “yaşayan müze” olarak nitelendiriliyor.

ZİYARETÇİLERİN UĞRAK NOKTASI OLDU

Taş’ın evi, yıl boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere birçok kişi, Mustafa Taş’ı ziyaret ederek hem eserlerini inceliyor hem de onun anlattığı hikâyeleri dinliyor.

Ziyaretçiler, hem el emeği ürünlere hem de antika eşyaların taşıdığı tarihsel atmosfere yoğun ilgi gösteriyor.

“HER EŞYANIN BİR HİKÂYESİ VAR”

Mustafa Taş, evindeki her parçayı bir hatıra ile ilişkilendiriyor. Özellikle “çekme değnek” olarak bilinen bastonun geçmişteki kullanımına dair anlattığı hikâyeler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Taş, eski yaşam kültürüne dair anlattığı hatıralarla hem geçmişi yaşatıyor hem de yeni nesillere aktarılmasını sağlıyor.

HATIRALARLA YAŞAYAN BİR MÜZE

Bugün Mustafa Taş’ın evi, sadece el işi ürünlerin sergilendiği bir alan değil; aynı zamanda geçmişle bugün arasında köprü kuran bir yaşam alanı olarak dikkat çekiyor. Ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden Taş, üretmeye ve anlatmaya aynı tutkuyla devam ediyor.