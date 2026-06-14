Yozgat’ta yufka ekmek mesaisi başladı

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde, yufka ekmek yapımının mesaisi başladı.

İlçede bir araya gelen mahalleli, sacların başında kışlık ve yazlık ekmek ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir mesai harcıyor.

Hem kendi evlerinin bütçesine katkı sağlamak hem de misafirlerine geleneksel lezzetleri ikram etmek amacıyla yapılan yufka ekmekler, binbir emekle hazırlanıyor.

"GÜZE KADAR YERİZ"

Kadınlardan Gürcü Çıtak, "Ekmek yapıyoruz, soğan otu ayıklıyoruz, ev işleri, bahçe işleri yapıyoruz. Dört, beş, iki kişilik yufka ekmek yapıyoruz. Parasıyla da yapıyoruz, birbirimize karşılıklı da yapıyoruz. Yorucu. Un, su, tuz ile yapıyoruz. Yoğuruyoruz.

Sabah 07.30-08.00, o aralarda başlıyoruz, 1-2 gün sürüyor. Baharda ve güzün yapıyoruz. Bittikçe yapıyoruz. Güze kadar yeriz. Aklım erdi ereli ekmek yapıyorum.

Annemden, babaannemden, anneannemden, komşulardan öğrendim. Eşe dosta ikram ederiz. Kendimiz yapmayınca kışı çıkaramayız, illa ki olacak." diyerek yufka ekmeğin mutfaktaki öneminden söz etti.