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YPG, Münbiç'ten çekileceğini açıkladı

Terör örgütü YPG'nin Münbiç'ten çekildiğini açıklamasının hemen ardından Esad rejimi, Münbiç'e Suriye bayrağı diktiğini duyurdu.

Haber Merkezi | 28.12.2018 - 11:33..
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YPG, Münbiç'ten çekileceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sınır güvenliğinin sağlanması için Fırat'ın doğusuna yerleşen terör örgütü YPG'nin bölgeden kazınacağını açıkladı.

TSK HAZIR

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardıdan Türk Silahlı Kuvvetleri hazırlıklarını yapmaya başladı.

ABD GERİ ADIM ATTI

Türkiye'nin kararlı tutumunun ardından ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceğini duyurdu.

YPG KAÇTI

Trump'ın bu açıklamasından sonra bölgede yalnız kalan terör örgütü YPG, Münbiç'ten çekildiğini duyurdu.

MÜNBİÇ'TE ESAD BAYRAĞI

YPG'nin kaçmasıyla Münbiç'e giren Esad rejimi bölgeye bayrağını dikti.

RUSYA: MEMNUNUZ

Esad'ın bu hamlesi Rusya'yı sevindirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada "Memnunuz" denildi.

ÖSO: YALAN

Münbiç'in sınırına yerleşen ÖSO ise, YPG'nin Münbiç'ten çekilmediğini yaşananların yalan olduğunu açıkladı.

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