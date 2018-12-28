YPG, Münbiç'ten çekileceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sınır güvenliğinin sağlanması için Fırat'ın doğusuna yerleşen terör örgütü YPG'nin bölgeden kazınacağını açıkladı.
TSK HAZIR
Erdoğan'ın bu sözlerinin ardıdan Türk Silahlı Kuvvetleri hazırlıklarını yapmaya başladı.
ABD GERİ ADIM ATTI
Türkiye'nin kararlı tutumunun ardından ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceğini duyurdu.
YPG KAÇTI
Trump'ın bu açıklamasından sonra bölgede yalnız kalan terör örgütü YPG, Münbiç'ten çekildiğini duyurdu.
MÜNBİÇ'TE ESAD BAYRAĞI
YPG'nin kaçmasıyla Münbiç'e giren Esad rejimi bölgeye bayrağını dikti.
RUSYA: MEMNUNUZ
Esad'ın bu hamlesi Rusya'yı sevindirdi.
Kremlin'den yapılan açıklamada "Memnunuz" denildi.
ÖSO: YALAN
Münbiç'in sınırına yerleşen ÖSO ise, YPG'nin Münbiç'ten çekilmediğini yaşananların yalan olduğunu açıkladı.