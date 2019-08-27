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YPG Suriye sınırından çekiliyor

Terör örgütü PKK/YPG, güvenli bölge anlaşmasını uygulamak için militanlarını Türkiye sınırından çekmeye başladığını duyurdu.

REUTERS | 27.08.2019 - 14:38..
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YPG Suriye sınırından çekiliyor

Türkiye ve ABD bu ay başında Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kurulan Müşterek Harekat Merkezi, geçtiğimiz günlerde faaliyetlerine başlamış, Türk ve ABD'li komutanların katıldığı ilk ortak helikopter uçuşu ise 24 Ağustos’ta gerçekleştirilmişti.

Güvenli bölge planı kapsamında YPG ve DSG’nin kent merkezlerinden çekilerek ağır silahlarını sınırdan 20 kilometre uzaklaştırması kararlaştırılmıştı.

'YPG TÜRKİYE-SURİYE SINIRINDAN ÇEKİLİYOR'

Reuters haber ajansı, YPG’nin Türkiye-Suriye sınırındaki bazı noktalardan birliklerini ve ağır silahlarını çektiğini duyurdu. AFP haber ajansı da, Türkiye ile ABD arasında yapılan güvenli bölge anlaşmasının ardından güçlerin YPG'nin çekilmeye başladığını belirtti.

YPG Suriye sınırından çekiliyor

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