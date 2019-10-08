YPG, Suriye'de ittifak arayışında

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyon öncesi tüm hazırlıkları tamamladı.
Amerika ve Avrupa'dan aldığı destekle Suriye'nin kuzeyine yuvalanan terör örgütü YPG'nin varlığı sona ermek üzere.
Amerikan askerlerinin bölgeden ayrılmasıyla birlikte, sahada yalnız kalan YPG'li yeni bir müttefik arayışana girdi.
"ORTAKLIK KURMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"
Teröristlerin ilk seçeneği yıllardır çatışma yaşadığı Esad rejimi oldu.
Örgütün sözde komutanlarından Mazlum Abdi, "Esad ile Türk kuvvetleriyle savaşmak amacıyla bir ortaklık kurmayı düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.