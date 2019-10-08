YPG, Suriye'de ittifak arayışında

Temizlik görevlisi olan Abdurrahman Yılmaz, sokakları temizleyerek kazandığı 2 bin 400 liranın 400 lirasıyla, 2 öğrenciye burs veriyor.

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Konya'da tekel cinayetine verilen cezalar belli oldu

Tekel bayisinde av tüfeği ile bir kişinin ölümüne 4 kişinin de yaralanmasına neden olan iki sanıktan birine 49 yıl 2 ay, diğerine 29 yıl 2 ay hapis cezası verildi.