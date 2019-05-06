Malatya ve Elazığlılar neden birbirlerini sevmiyor?

1 Hurmanın sağlığa faydaları Çeşitli besinler, lif ve antioksidanlar bakımından zengin olan hurmalar, son zamanlarda popülerlik kazanmış en iyi çok yönlü yiyeceklerden biridir. İşte, hurmanın sağlığa yararları.

2 Fethiye’de denize düşen Rus paraşütçü öldü Yamaç paraşütüyle uçuş yaparken, yedek paraşütünü açarak denize düşen Rus uyruklu pilot hayatını kaybetti.

3 Sigmund Freud’dan hayatı sorgulayacağınız 15 söz Psikoanalitik Kuram’ın kurucusu, bilim adamı, nörolog, filozof, yazar Sigmund Freud’un hayata dair değerli bu cümleleri ile kendinizde pek çok şeyi sorgulayacaksınız.

4 Sigmund Freud’dan hayatı sorgulayacağınız 15 söz Psikoanalitik Kuram’ın kurucusu, bilim adamı, nörolog, filozof, yazar Sigmund Freud’un hayata dair değerli bu cümleleri ile kendinizde pek çok şeyi sorgulayacaksınız.

5 YPG'den Bab'a bombalı terör saldırısı: 8 yaralı Suriye'de YPG/PKK'lı teröristler alçak saldırılarında sivilleri de hedef alıyor.

6 Yavru bakımında iki annenin iş birliği Gaziantep'te kuluçkaya yatan ördek, yeni doğum kedinin hem yavrularına bakıyor hem de anneye yardım ediyor.