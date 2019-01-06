taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.335
Euro
6.0807
Altın
1285.17
Borsa
88830.82
Gram Altın
220.497

YPG'den Esad'a Afrin hatırlatması

Afrin operasyonu öncesi Esad ile anlaşmak isteyip başarılı olamyan YPG, başına gelenleri hatırlatarak uyarılarda bulundu.

Haber Merkezi | 06.01.2019 - 09:43..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklaması, bölgedeki unsurların politikasını olduğu gibi değiştirdi.

Fırat'ın doğusunda ABD üslerine güvenerek varlığını sürdüren terör örgütü YPG büyük bir panik içerisinde.

ŞAM İLE GÖRÜŞMELER

Bu doğrultuda Şam'la görüşmelere başlayan terör örgütü YPG, Türkiye'nin olası operasyonuna karşı rejimden yardım istedi.

"ELİNİZİ ÇABUK TUTUN"

Görüşmelerde daha önce Afrin için yaptıkları müzakereleri hatırlatan YGP'liler Şam'dan elini çabuk tutmasını istiyor. Zira Türkiye'nin yapacağı bir operasyonla Afrin'de yaşanan senaryonun aynısı tekrarlanabilir.

ABD'nin Suriye'den çekilmesinden en çok zarar görecek unsur YPG'li teröristler olacak.

YPG'den Esad'a Afrin hatırlatması

YPG'den Esad'a Afrin hatırlatması

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye sınırı Akıllı Sistem'le korunuyor

Suriye sınırı Akıllı Sistem'le korunuyor

76
Fransa'da Sarı Yelekliler sekizinci kez sokaklarda

Fransa'da Sarı Yelekliler sekizinci kez sokaklarda

25
Akaryakıtçılar kredi kartından komisyon almayı planlıyor

Akaryakıtçılar kredi kartından komisyon almayı planlıyor

51
Sisi: İsrail ile geniş bir yardımlaşma içindeyiz

Sisi: İsrail ile geniş bir yardımlaşma içindeyiz

36
Kanser olan Esma Esad'ın son hali

Kanser olan Esma Esad'ın son hali

18
Alkolün etkisiyle düşen kişi, polisin elini bırakmadı

Alkolün etkisiyle düşen kişi, polisin elini bırakmadı

4
12.5 dakikada New York'ta göçmen olmanın zorluğu

12.5 dakikada New York'ta göçmen olmanın zorluğu

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir