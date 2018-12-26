YPG'li teröristler ittifak arayışında

ABD'nin çekilmesiyle Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı YPG'li teröristlerin uykusunu kaçıyor.

"BUNU BEKLEMİYORDUK"

Terör örgütü YPG'nin içinde bulunduğu SDG'nin sözcüsü Mazlum Kobani, "ABD birkaç gün öncesine kadar anlaşmalara bağlı kalacağını vurgulamıştı. Biz de bunun karşılığında anlaşmalara bağlı kaldık. Donald Trump’ın kararı bizi şok etti. Bunu beklemiyorduk" dedi.

JEFFREY ÇEKİLMEYECEĞİZ DEMİŞ

Bu kararın ardından Rusya ve Esad ile anlaşmak için masaya oturmak zorunda kaldıklarını kaydeden sözcü, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin kendilerini kısa bir süre önce ziyaret ederek ABD'nin Suriye'den çekilmeyeceğini söylediğini belirtti.

Ancak ABD Başkanı Trump'ın kararı sonrası Jeffrey istifa etmek zorunda kaldı.

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