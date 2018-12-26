taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2895
Euro
6.0396
Altın
1272.52
Borsa
90829.57
Gram Altın
216.1

YPG'li teröristler ittifak arayışında

ABD'nin bölgeden çekilme kararı sonrası çaresiz kalan terör örgütü YPG, Rusya ve Esad ile masaya oturduğunu açıkladı.

Haber Merkezi | 26.12.2018 - 07:22..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
YPG'li teröristler ittifak arayışında

ABD'nin çekilmesiyle Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı YPG'li teröristlerin uykusunu kaçıyor.

"BUNU BEKLEMİYORDUK"

Terör örgütü YPG'nin içinde bulunduğu SDG'nin sözcüsü Mazlum Kobani, "ABD birkaç gün öncesine kadar anlaşmalara bağlı kalacağını vurgulamıştı. Biz de bunun karşılığında anlaşmalara bağlı kaldık. Donald Trump’ın kararı bizi şok etti. Bunu beklemiyorduk" dedi.

JEFFREY ÇEKİLMEYECEĞİZ DEMİŞ

Bu kararın ardından Rusya ve Esad ile anlaşmak için masaya oturmak zorunda kaldıklarını kaydeden sözcü, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin kendilerini kısa bir süre önce ziyaret ederek ABD'nin Suriye'den çekilmeyeceğini söylediğini belirtti.

Ancak ABD Başkanı Trump'ın kararı sonrası Jeffrey istifa etmek zorunda kaldı.

PKK/YPG'li teröristten yardım bildirisi VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Marmaris Belediyesi'nden yabancıların evlerine Noel babalı ziyaret

Marmaris Belediyesi'nden yabancıların evlerine Noel babalı ziyaret

127
Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi

Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi

17
5 asırlık Koyunbaba Köprüsü restore edildi

5 asırlık Koyunbaba Köprüsü restore edildi

23
Kedi ile tavukların dostluğu

Kedi ile tavukların dostluğu

8
Polisin durdurduğu otomobilden cephanelik çıktı

Polisin durdurduğu otomobilden cephanelik çıktı

6
İsrail: Suriye'den atılan uçaksavar füzesi imha edildi

İsrail: Suriye'den atılan uçaksavar füzesi imha edildi

6
200 milli sporcu sözleşmeli öğretmen olacak

200 milli sporcu sözleşmeli öğretmen olacak

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir