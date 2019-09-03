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YPG’li teröristler sınırda görüntülendi

Türkiye ile ABD'nin Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölge çalışmaları devam ederken, YPG'li silahlı teröristler Türkiye sınırında görüntülendi.

İHA | 03.09.2019 - 11:22..
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Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayla Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kurulan Müşterek Harekat Merkezi'nde, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları devam ediyor.

YPG’li teröristler sınırda görüntülendi

SINIR HATTINDA İNCELEME

Çalışmalar kapsamında Türk ve ABD askerlerini taşıyan helikopterler havadan sınırda devriye uçuşları yaparken, karadan ise sınır hattında incelemeler sürüyor. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde içerisinde askeri yetkililerin bulunduğu araçlar, sınır hattında inceleme yaptı.

YPG’li teröristler sınırda görüntülendi VİDEO

TERÖRİSTLER KAMERADA

Eski ve yeni gümrük kapılarının olduğu bölgede inceleme yapan yetkililer, 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı'na geri dönerken, sınırın diğer tarafında ise YPG’li teröristler kameralara yakalandı. Silahlı teröristler Suriye rejimine ait gümrük bölgesinde görüntülenirken, teröristlerden birinin keskin nişancı silahı kanas olarak bilinen dragunov taşıması dikkat çekti.

YPG’li teröristler sınırda görüntülendi

YPG’li teröristler sınırda görüntülendi

YPG’li teröristler sınırda görüntülendi

YPG’li teröristler sınırda görüntülendi

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