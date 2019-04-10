taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6873
Euro
6.41335
Altın
1304.6
Borsa
98135.3
Gram Altın
238.828

YPG'li teröristlere NATO tırları gönderildi

Türkiye ile Rusya Suriye'de çözüm için adımlar atarken, ABD, NATO yoluyla YPG'li teröristlere yardım sevkiyatı yaptı.

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 09:18..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
YPG'li teröristlere NATO tırları gönderildi

Suriye'de güvenli bölge planına NATO'yu dahil etmek isteyen ABD yeni hamleler yapmaya başladı.

NATO FIRAT'IN DOĞUSUNDA

NATO, ilk kez Fırat'ın doğusundaki terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunan bölgelere girdi.

100 TIR GİTTİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Irak'ın kuzeyinden gelen, lojistik ve askeri malzeme taşıyan yaklaşık 100 tırın YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolü altında bulunan bölgelere doğru ilerlediğini duyurdu.

YPG'li teröristlere NATO tırları gönderildi

ZIRHLI ARAÇLAR VAR

100 TIR’lık konvoyun yaklaşık 60’ı zırhlı araç, Hummer, askeri ve lojistik taşırken, yakıt dolu 10 tanker de konvoya eşlik etti.

ASKER GÖNDERME PLANI

NATO askerlerinin de önümüzdeki dönemde bölgeye gönderilmesi bekleniyor. Ancak teröristlerle iş birliğinin karşısında olan Türkiye'nin tavrı işleri değişebilir.

YPG'li teröristlere NATO tırları gönderildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: İstanbul'daki itirazın takipçisiyiz

Erdoğan: İstanbul'daki itirazın takipçisiyiz

456
ABD senatörlerinden Türkiye'ye S-400 tehdidi

ABD senatörlerinden Türkiye'ye S-400 tehdidi

305
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

7
İngiltere ile Rumlar arasında yeni anlaşma

İngiltere ile Rumlar arasında yeni anlaşma

112
'Ölü Mahmut' davası 40 yıl sonra çözüldü

'Ölü Mahmut' davası 40 yıl sonra çözüldü

23
Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorine zam

218
Kılıçdaroğlu yoğun çalışma yürütüyor

Kılıçdaroğlu yoğun çalışma yürütüyor

99
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir