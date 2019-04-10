YPG'li teröristlere NATO tırları gönderildi

Suriye'de güvenli bölge planına NATO'yu dahil etmek isteyen ABD yeni hamleler yapmaya başladı.

NATO FIRAT'IN DOĞUSUNDA

NATO, ilk kez Fırat'ın doğusundaki terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunan bölgelere girdi.

100 TIR GİTTİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Irak'ın kuzeyinden gelen, lojistik ve askeri malzeme taşıyan yaklaşık 100 tırın YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolü altında bulunan bölgelere doğru ilerlediğini duyurdu.

ZIRHLI ARAÇLAR VAR

100 TIR’lık konvoyun yaklaşık 60’ı zırhlı araç, Hummer, askeri ve lojistik taşırken, yakıt dolu 10 tanker de konvoya eşlik etti.

ASKER GÖNDERME PLANI

NATO askerlerinin de önümüzdeki dönemde bölgeye gönderilmesi bekleniyor. Ancak teröristlerle iş birliğinin karşısında olan Türkiye'nin tavrı işleri değişebilir.