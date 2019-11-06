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YPG'li teröristlerin saldırıları son bulmadı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG'nin son 24 saatte Barış Pınarı Harekatı bölgesine 11 saldırı düzenlediğini açıkladı.

AA & Ensonhaber | 06.11.2019 - 12:40..
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YPG'li teröristlerin saldırıları son bulmadı

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna geçerek terör örgütü YPG'ye üst üste ağır darbeler vurdu.

Türkiye'nin bölgede yumruğunu masaya vurması üzerine, Amerika ve Rusya ile bölgeye dair mutabakatlara imza atıldı ve YPG'nin geri çekilmesine karar verildi.

AMERİKA ÇEKİLDİ DİYORDU

Amerika, terör örgütü YPG'nin geri çekildiğine dair Türkiye'ye yazılı belge verdi. Bu bilgiyi, bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Amerika'nın çekildi dediği YPG'li teröristler, bölgedeki kalleş saldırılarına ara vermedi.

24 SAATE 11 SALDIRI

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG'nin saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "PKK/YPG'li teröristler, Barış Pınarı Harekat bölgesine çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olan son 24 saatte 11 saldırı gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

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