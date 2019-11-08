Suriye'de çıkan iç savaşta terör örgütleriyle iş birliği yapan Amerika, terör örgütü YPG'ye silah ve mühimmat dolu on binlerce tır gönderdi.

YPG'li teröristlere maaş da veren Amerika, Türkiye'nin yumruğunu masaya vurmasıyla bölgeden çekilme kararı aldı.

Güvenli bölge için yapılan anlaşmanın ardından Türk ve Rus askerleri, Amerika'nın çıktığı bölgelerde ortak devriyelere başladı.

YPG'liler Türk askerini taşladı VİDEO

AMERİKA'YA KUCAK, TÜRKİYE'YE TAŞ

Amerika askerleri bölgeden çekilirken "Gitmeyin eylemi" yapan YPG sempatizanları, devriyedeki Türk askerlerini taşladı.

RUS ASKERİNE TAŞ YOK

Türk askeriyle birlikte ilerleyen Rus askerlerine ise herhangi bir saldırı girişimi olmadı.

KAMERALAR HAZIRDI

Türkiye'nin geçeceği noktayı önceden bilen alçaklar, saldırıyı kaydetmek için kameraları da hazır tutmuştu.

FOTOĞRAF: YPG'li teröristler, Amerikalıların çekilmesini engellemeye çalışmıştı