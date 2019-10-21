YPG'lilerin Amerikalıları taşladığı yeni görüntüler

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İngiltere'de yaşayan çift 22'nci çocuğunu bekliyor

44 yaşındaki Sue Radford adlı kadın, bu zamana kadar 22 kez hamile kaldı. 20 çocuğu hayatta olan Sue, şimdi doğacak bebeğini kucağına alacağı günü iple çekiyor.