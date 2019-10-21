taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.828
Euro
6.5046
Altın
1490.81
Borsa
97626.84
Gram Altın
279.826
Bitcoin
48025.67

YPG'lilerin Amerikalıları taşladığı yeni görüntüler

Amerikan askerlerinin konvoyunun geçtiği yollara çıkan YPG'li teröristler, araçlara patates ve taş fırlattı.

Haber Merkezi | 21.10.2019 - 16:38..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
YPG'lilerin Amerikalıları taşladığı yeni görüntüler

ABD Başkanı Donald Trump verdiği talimatın ardından Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan askerleri yıllardır koruma altında tuttuğu YPG'li teröristlerin yanından ayrılmaya başladı.

Bölgede yalnız kalan YPG'liler, Amerikan askerlerine oldukça kızgın.

TAŞ, PATATES...

Türkiye karşısında çaresiz kalan terör örgütü YPG, bölgeyi terk eden Amerikan askerlerinin geçtiği yollara çıkarak askerleri taşlamaya başladı.

Irak'a doğru ilerleyen Amerikan askerlerine "Fuck you" diye bağıran YPG'liler, ellerine geçirdiği patatesler ve taşları araçlara fırlattı.

YPG'lilerin Amerikalıları taşladığı yeni görüntüler VİDEO

YPG'lilerin Amerikalıları taşladığı yeni görüntüler

YPG'lilerin Amerikalıları taşladığı yeni görüntüler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Micheal Doran: YPG, PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz

Micheal Doran: YPG, PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz

181
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşar Esad'la görüşebilir iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşar Esad'la görüşebilir iddiası

204
Lübnan halkı sokaklarda protestolara devam ediyor

Lübnan halkı sokaklarda protestolara devam ediyor

143
Hindistan'da bir okul kopyaya karton kutuyla önlem aldı

Hindistan'da bir okul kopyaya karton kutuyla önlem aldı

65
Tunç Soyer: Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım

Tunç Soyer: Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım

1000
Pentagon ABD birliklerinin bölgede kalabileceğini duyurdu

Pentagon ABD birliklerinin bölgede kalabileceğini duyurdu

102
2020'de siyasi partilerin hazinede alacağı yardım miktarı

2020'de siyasi partilerin hazinede alacağı yardım miktarı

439
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir