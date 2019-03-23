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YPG'nin saksafonlu bando takımı

ABD'nin desteklediği terör örgütü YPG, Suriye'de DEAŞ'ın yerleşik olarak bulunduğunu iddia ettiği son nokta olan Bağhuz'un ele geçirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 23.03.2019 - 16:05..
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YPG'nin saksafonlu bando takımı

ABD önderliğindeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının destek verdiği operasyon 9 Şubat'ta başlamıştı.

YPG, DEAŞ'ın son kalesi olarak lanse edilen bölgeyi sivil hedef gözetmeksizin bombalanarak tamamen ele geçirildiğini duyurdu.

ABD BAYRAĞININ ALTINDA KUTLAMA

ABD bayrağının altında toplanan teröristler de, bu zaferlerini kurdukları bando takımıyla kutladı.

YPG'nin saksafonlu bando takımı

AFRİN'DE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERİN FOTOĞRAFLARINI ASTILAR

Arap aşiretlerinin de hazır bulunduğu tören alanında, TSK tarafından Afrin'de öldürülen yabancı teröristlerin fotoğraflarının olması dikkat çekti.

YPG'nin saksafonlu bando takımı

YPG'nin saksafonlu bando takımı

YPG'nin saksafonlu bando takımı

YPG'nin saksafonlu bando takımı

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