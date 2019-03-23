YPG'nin saksafonlu bando takımı

ABD önderliğindeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının destek verdiği operasyon 9 Şubat'ta başlamıştı.
YPG, DEAŞ'ın son kalesi olarak lanse edilen bölgeyi sivil hedef gözetmeksizin bombalanarak tamamen ele geçirildiğini duyurdu.
ABD BAYRAĞININ ALTINDA KUTLAMA
ABD bayrağının altında toplanan teröristler de, bu zaferlerini kurdukları bando takımıyla kutladı.
AFRİN'DE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERİN FOTOĞRAFLARINI ASTILAR
Arap aşiretlerinin de hazır bulunduğu tören alanında, TSK tarafından Afrin'de öldürülen yabancı teröristlerin fotoğraflarının olması dikkat çekti.