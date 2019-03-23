YPG'nin saksafonlu bando takımı

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Nur Yerlitaş: Meğer kanser olmuşum

Hülya Avşar ile bir araya gelen Nur Yerlitaş, sağlık durumu hakkında, "Hamdolsun iyiyim, tedavideyim. Allah'ın dediği olur. Ben onu panik atak zannediyordum. Meğer kanser olmuşum" dedi.