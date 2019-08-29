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YPG/PKK, Suriye sınırında saldırılara devam ediyor

Terör örgütü YPG/PKK ve ÖSO arasında şiddetli çatışmalar yaşandı, çatışmaya TSK obüsleri de karşılık verdi.

Haber Merkezi | 29.08.2019 - 12:28..
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YPG/PKK, Suriye sınırında saldırılara devam ediyor

Türkiye ve ABD bu ay başında Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Güvenli bölge anlaşmasının ardından ABD, terör örgütlerinin çekilmeye başladığını belirtmişti.

Öte yandan Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini de sürdürüyor. Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, ÖSO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

YPG/PKK SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR

YPG/PKK, dün gece saatlerinde Bab'ın batısında ÖSO'nun kontrolündeki Diklabaş köyüne sızma amaçlı saldırılar düzenledi. Bunun üzerine ÖSO ve terör örgütü arasında ağır silahlarla şiddetli çatışmalar yaşandı. Eş zamanlı olarak YPG/PKK, Azez'in güneyindeki Kefer Karşın bölgesinden ÖSO'ya saldırdı, ÖSO bu girişimi geri püskürttü.

YPG/PKK, Suriye sınırında saldırılara devam ediyor

AFRİN'E SALDIRDI, TSK OBÜSLERLE KARŞILIK VERDİ

Dün gece YPG/PKK, Afrin'in güneyindeki Kimar bölgesinde de muhaliflere saldırı düzenledi. ÖSO, bu saldırılara da aynı şekilde karşılık verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri obüsleri de YPG/PKK'lı teröristlere ait mevzilere atışlar yaptı.

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