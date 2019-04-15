YPG/PKK Suriye'nin kuzeyinde tünel kazıyor

Daha önce terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç ve Aynularab (Kobani) ilçelerindeki tünel kazma çalışmaları görüntülenmişti. Aralık 2018 yılına ait görüntüler, tepki toplamıştı. Örgütün süren kazıları bugün tekrar görüntülendi.

4 ŞEHİRDE TÜNEL KAZIYORLAR

Örgütün süren kazıları bugün yine görüntülendi. YPG/PKK söz konusu iki ilçedeki mevcut tünelleri uzatma ve yenilerini kazmaya devam ederken, Türkiye sınırı hattındaki batıdan doğuya doğru Tel Abyad, Rasulayn, Kamışlı ve Malikiyye'de de bu faaliyetini sürdürüyor.

YPG/PKK Suriye'nin kuzeyinde tünel kazmaya devam ediyor VİDEO



HAZIRLIK YAPIYORLAR

Örgüt Türkiye'deki sınır karakollarının karşısına denk düşen Suriye topraklarındaki küçük yerleşimlerde de tünel kazıyor. YPG/PKK, bu yolla Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği olası askeri harekata karşı hazırlık yapıyor.

ÇUKUR KAZMIŞLARDI

Zeytin Dalı Harekatı ile YPG/PKK'nın Afrin'den çıkarılmasının ardından örgütün bu ilçeden çıkmamak için birçok noktada çukurlar kazdığı ortaya çıkarılmıştı.