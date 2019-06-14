YPG/PKK'ya Suudi Bakan destek istedi

Daha önce de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelere ziyaretlerde bulunan Suudi Arabistan'ın Körfez İlişkileri Bakanı Tamer El Sabhan, Deyrizor ilinin doğusundaki El Ömer Petrol sahasında Arap aşiretlerinin temsilcileri ile de bir araya geldi.

El Sabhan, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeleri ziyaret ederek, bir araya geldiği Arap aşiretlerinin temsilcilerinden terör örgütüne destek vermelerini istedi.

Toplantıda, terör örgütü DEAŞ'a karşı sözde mücadeleye ve bölgedeki Araplara yardım sözünde bulunan El Sabhan, karşılığında terör örgütü YPG/PKK'ya destek istedi.

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El Sabhan'ın ayrıca, Türkiye ve Katar ile yakınlaşmamaları konusunda aşiretleri uyardığını belirtti.