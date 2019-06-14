taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8834
Euro
6.5974
Altın
1341.1
Borsa
90787.01
Gram Altın
253.645

YPG/PKK'ya Suudi Bakan destek istedi

Arap aşiretlerinden terör örgütü YPG/PKK'ya destek isteyen S.Arabistan'ın Körfez İlişkileri Bakanı, bu amaçlarla Suriye'yi ziyaret etti.

AA | 14.06.2019 - 21:28..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
YPG/PKK'ya Suudi Bakan destek istedi

Daha önce de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelere ziyaretlerde  bulunan Suudi Arabistan'ın Körfez İlişkileri Bakanı Tamer El Sabhan, Deyrizor ilinin doğusundaki El Ömer Petrol sahasında Arap aşiretlerinin temsilcileri ile de bir araya geldi.

El Sabhan, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeleri ziyaret ederek, bir araya geldiği Arap aşiretlerinin temsilcilerinden terör örgütüne destek vermelerini istedi.

YPG/PKK'ya Suudi Bakan destek istedi

Toplantıda, terör örgütü DEAŞ'a karşı sözde mücadeleye ve bölgedeki Araplara yardım sözünde bulunan El Sabhan, karşılığında terör örgütü YPG/PKK'ya destek istedi.

TÜRKİYE'NİN KATAR'LA YAKINLAŞMASINI UYARDI

El Sabhan'ın ayrıca, Türkiye ve Katar ile yakınlaşmamaları konusunda aşiretleri uyardığını belirtti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kıvanç Tatlıtuğ Ferrari’sini satamadı

Kıvanç Tatlıtuğ Ferrari’sini satamadı

186
Canlı yayında 'bunak' tartışması

Canlı yayında 'bunak' tartışması

259
Bursa'da 9 yaşındaki Baran'ın saçları gündem oldu

Bursa'da 9 yaşındaki Baran'ın saçları gündem oldu

163
ABD tanker saldırısının olduğu yere destoyer gönderiyor

ABD tanker saldırısının olduğu yere destoyer gönderiyor

218
Van'da elektrik dağıtım şirketi çalışanları rüşvet aldı

Van'da elektrik dağıtım şirketi çalışanları rüşvet aldı

139
Fikret Orman sevgilisiyle tatile çıktı

Fikret Orman sevgilisiyle tatile çıktı

89
Amerika ile İran yine birbirini suçladı

Amerika ile İran yine birbirini suçladı

199
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir