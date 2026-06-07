YSK Başkanı Serdar Mutta'dan bugün yapılan ara seçime ilişkin açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri, Gümüşhane'nin Merkez ilçesine bağlı Tekke Beldesi ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa Beldesi'nde gerçekleştirilen seçimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Mutta, açıklamasında belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ara seçimleri ile ülke genelindeki 355 mahallede muhtarlık, 37 mahallede ise ihtiyar heyeti ara seçimlerinde toplam 1164 sandıkta, 371 bin 870 kayıtlı seçmenin oy kullandığını belirtti.

"SEÇİM İŞ VE İŞLEMLERİNİN GENEL OLARAK SORUNSUZ ŞEKİLDE TAMAMLANDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin ülke genelinde sona erdiğine işaret eden Mutta, "Yüksek Seçim Kurulu tarafından oy verme süreci boyunca seçimlerin düzen içinde yürütülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmış olup, seçim iş ve işlemlerinin genel olarak sorunsuz şekilde tamamlandığı tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

"VERİLER SEÇİM BİLİŞİM SİSTEMİNE AKTARILACAKTIR"

Oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandık kurullarının ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sayım ve döküm işlemlerine başladığını vurgulayan Mutta, şunları kaydetti:

"Sayım ve döküm işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, sandık sonuç tutanakları sandık kurulu üyeleri tarafından düzenlenerek imza altına alınacaktır. Düzenlenen sandık sonuç tutanaklarına ilişkin veriler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda seçim bilişim sistemine aktarılacaktır.

"MİLLETİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Demokratik sürece katılım gösteren vatandaşlarımıza, seçim görevlilerine, sandık kurulu üyelerine, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele ve tüm görevlilere teşekkür ederiz. Şahsım ve Yüksek Seçim Kurulu adına sonuçların milletimize hayırlı olmasını diliyorum."