YSK'nın yeni başkanı Serdar Mutta oldu

Yüksek Seçim Kurulunda başkanlık seçimi yapıldı.

Kurul üyeleri arasında gerçekleştirilen seçim sonucunda Serdar Mutta, YSK Başkanlığına seçildi.

YSK’de görev süresi dolan üyelerin yerine Yargıtay ve Danıştay kontenjanlarından yeni üyeler belirlenmişti.

Yeni üyelerin yemin ederek göreve başlamasının ardından Kurul, başkan ve başkanvekili seçimi için toplandı.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi üyesi olan Serdar Mutta, 2023 yılında Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilmişti. Mutta, Kurul üyeleri arasında yapılan seçimle YSK Başkanlığı görevine geldi.

