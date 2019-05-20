YSK gerekçeli kararı açıklayacak

23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimi için gözler yine Yüksek Seçim Kurulu'nda.

Kurul, seçimlerin yenilenmesine ilişkin gerekçeli kararını bugün açıklayacak.

CHP MERAKLA BEKLİYOR

İstanbullular 23 Haziran'da sandık başına gidecek, büyükşehir belediye başkanını seçecekler. Ancak gerekçeli karar özellikle CHP tarafından merakla bekleniyor. AK Parti adayı Binali Yıldırım da gerekçeli kararın açıklanmasından sonra kafalardaki soru işaretlerinin giderileceğini söylemişti.

TÜM AYRINTILAR YER ALACAK

YSK'nın, gerekçeli karar üzerindeki çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu söylediler. 4'e karşı 7 oy ile alınan seçimin yenilenmesi kararının tüm ayrıntıları gerekçeli kararda yer alacak.