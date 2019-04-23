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YSK, KHK'lı seçmen oy kullanabilir dedi

AK Parti'nin KHK'lı seçmenlerin oy kullanması nedeniyle yaptığı itirazı değerlendiren YSK, itirazı reddetti.

Haber Merkezi | 23.04.2019 - 15:10..
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YSK, KHK'lı seçmen oy kullanabilir dedi

31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarı ve itirazı için YSK'ya olağanüstü itiraz başvurusu yapan AK Parti ardından; Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe sunmuştu.

Başvuruda AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için KHK ile kamu hizmetinden çıkarılmış 14 bin 712 kişinin oy kullandığını tespit ettiklerini söylemişti.

YSK KARARI VERDİ

AK Parti'nin bu itirazını değerlendiren YSK ise kararı verdi. Kurul, KHK'lı seçmenlerin oy kullanmasında bir hukusuzluk görmedi ve AK Parti'nin itirazını reddetti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, YSK'nın kararıyla ilgili; "Bizim YSK'ya sunduğumuz dilekçenin ek bir dilekçeydi bu. Süreç devam edecek, yakından takip ediyoruz." dedi.

MEMUR OLMAYAN SANDIK BAŞKANLARI DA ARAŞTIRILACAK

Öte yandan Güler, memur olmayan 41 bin 132 sandık başkanının da YSK tarafından araştırılacağını belirtti.  Konuyla ilgili bilgi veren Güler, "Bunlar bizim tespitlerimizdi. Bu manadaki itirazımızla ilgili YSK gereken araştırmayı yapacaktır." dedi.

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