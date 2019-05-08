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YSK protestoları devam ediyor

İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararına Kadıköy, Beşiktaş, Kağıthane gibi yerlerde tepki yürüyüşleri dün akşam da devam etti.

Haber Merkezi | 08.05.2019 - 08:20..
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YSK protestoları devam ediyor

Ekrem İmamoğlu, YSK kararının ardından seçmene ilk mesajında, "Her şey çok güzel olacak, hiç umudunuzu yitirmeyin. Birileri yanlış, eksik yapacak, hatalar yapacak. Ama biz hep beraber umudu taşıyacağız." ifadelerine yer vermişti.

Ancak bu açıklamalara karşın boykot isteyenler, protesto eylemleri yapanlar var.

YSK protestoları devam ediyor

Tencere tava çalan, sokaklarda bağıran bazı vatandaşlar CHP'nin destek vermemesine rağmen protestoları dün akşam da sürdürdü.

Protestoların yoğunlaştığı bölgeler yine Kadıköy, Beşiktaş, Maltepe, Şişli, Avcılar gibi CHP'nin yüksek oy aldığı yerler oldu.

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